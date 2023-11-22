Транспортная полиция Уссурийска информирует граждан о том, как подать заявление

В линейном отделе транспортной полиции Уссурийска, равно, как и в любом территориальном органе МВД Российской Федерации в круглосуточном режиме осуществляется прием и регистрация сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях от юридических и физических лиц.