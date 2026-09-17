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Царьград

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Поджигатель релейного шкафа под Крымском получил 14 лет колонии

Поджигатель релейного шкафа под Крымском получил 14 лет колонии

Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы уроженца Башкирии, признанного виновным в поджоге релейного шкафа возле хутора Новоукраинского в Крымском районе.

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