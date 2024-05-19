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Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму

Одиозная Бритни Спирс заработала за 2023 год кругленькую сумму

По информации инсайдеров, за прошлый год 42-летняя певица заработала около 40 миллионов долларов. Это отчасти связано с выпуском ее мемуаров "Женщина во мне", по контракту на которые она получила 15 миллионов долларов.

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