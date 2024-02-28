Почему некоторые называют край Солнечной системы “огненной стеной”

Да, там жарко, но это не значит, что вы обожжетесь. Гелиопаузу, область, где заканчивается влияние солнечного ветра и начинается межзвездное пространство, называют “огненной стеной”, окружающей Солнечную систему.
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