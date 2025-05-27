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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Крым на Кавказском инвестиционном форуме: как улучшают бизнес-климат?

Крым на Кавказском инвестиционном форуме: как улучшают бизнес-климат?

Зампредседателя Совета министров Республики Крым и министр финансов региона Ирина Кивико выступила на Кавказском инвестиционном форуме в рамках деловой сессии на тему «Национальная модель целевых условий ведения бизнеса — ключевой фактор улучшения деловой среды в СКФО».

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