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Прокуратура попросила заключить мэра Стамбула под стражу

Прокуратура попросила заключить мэра Стамбула под стражу

Турецкая прокуратура обратились в суд с запросом заключить мэра Стамбула Экрема Имамоглу и четырех его помощников под стражу по уголовному делу о терроризме и коррупции, Reuters со ссылкой на офис политика.

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