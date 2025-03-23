Прокуратура попросила заключить мэра Стамбула под стражу

Турецкая прокуратура обратились в суд с запросом заключить мэра Стамбула Экрема Имамоглу и четырех его помощников под стражу по уголовному делу о терроризме и коррупции, Reuters со ссылкой на офис политика.
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