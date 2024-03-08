Приметы на 9 марта: что можно и чего нельзя делать в этот день

В народном календаре 9 марта — это Иванов день. Птицам в этот день уделяли особое внимание. Хорошие приметы: что можно делать Можно заниматься рутинными делами и работой по дому, но не нужно перерабатывать.
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