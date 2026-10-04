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Девушка

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Акушерская дилемма: почему роды у человека до сих пор так опасны и что меняет современная медицина

Акушерская дилемма: почему роды у человека до сих пор так опасны и что меняет современная медицина

Каждый раз, когда я задумываюсь о том, через что проходит женщина во время родов, меня не покидает ощущение какого-то эволюционного парадокса.

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