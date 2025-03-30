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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • людмила
    Спасибо за рецепт, никогда не делала котлеты из салаки.Кастрюлька рыбных...
  • seawife2007 ОЛЬГА
    Это 2 маленьких яйца категории С1. Яйцо категооии С0 весит от 60 гр. Но в любом случае, если яиц будет больше, лепëшк...Мука, вода и масл...
  • Елена Хараничева
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Сыроделие для начинающих: легкие рецепты домашнего сыра

Сыроделие для начинающих: легкие рецепты домашнего сыра

Вопреки распространенному мнению, приготовление домашнего сыра — довольно простой и быстрый процесс. Потратив совсем немного времени, можно получить уникальный продукт, сделанный из натуральных ингредиентов.

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