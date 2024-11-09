СМИ выяснили, ради чего Трамп перестанет помогать Украине

По мнению специалиста, Трамп не перестанет оказывать помощь Украине «просто так». Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может существенно пересмотреть политику военной помощи Украине.
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