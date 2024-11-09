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СМИ выяснили, ради чего Трамп перестанет помогать Украине

СМИ выяснили, ради чего Трамп перестанет помогать Украине

По мнению специалиста, Трамп не перестанет оказывать помощь Украине «просто так». Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может существенно пересмотреть политику военной помощи Украине.

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