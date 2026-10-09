В США заключённому отменили смертный приговор за пять дней до казни

В США осуждённому за убийство отменили смертный приговор после 50 лет в тюрьме. Решение было принято за пять дней до казниВ США губернатор штата Флорида Рон Десантис отменил смертный приговор в отношении 74-летнего заключённого Уильяма Томпсона.
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