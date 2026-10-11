Вопрос не в том, обманет ли нас Трамп, а в том — когда?

Утреннее солнце пытается рассечь лучами туман, но пока безуспешно. Да и сама погода не то чтобы безоблачная.
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- Осторожно, жёстки...
- Осторожно, жёстки...
- Осторожно, жёстки...
Он уже обманул!.. Санкции то сняли ВРЕМЕННО!..
Иран в одиночку борется с жидами и пиндосами, додавил рыжего клоуна до истерик и сознания полной беспомощности, и тута!!! такая подножка от "партнёра и друга"!!! За копейку, за ласковые бессмысленные слова Великая Держава бросилась в объятия врага своего друга!!!! Да уж, умом Россию не понять.....
Не вопрос. Он обманет тогда, когда будем делить с США нашу Арктику и Северный морской путь. Вот тогда нас всех обманут, как обманули нас с Баренцевоморским шельфом.