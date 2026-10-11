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Вопрос не в том, обманет ли нас Трамп, а в том — когда?

Вопрос не в том, обманет ли нас Трамп, а в том — когда?

Утреннее солнце пытается рассечь лучами туман, но пока безуспешно. Да и сама погода не то чтобы безоблачная.

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Александр Мельников

Иран в одиночку борется с жидами и пиндосами, додавил рыжего клоуна до истерик и сознания полной беспомощности, и тута!!! такая подножка от "партнёра и друга"!!! За копейку, за ласковые бессмысленные слова Великая Держава бросилась в объятия врага своего друга!!!! Да уж, умом Россию не понять.....