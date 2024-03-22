Своим работу дадим: В Воронежской области "подвинули" гастарбайтеров-таксистов

Зоя Копань

А сколько этот "общественный совет" получил откатов за это предложение? А не хочет ли это предприятие нанимая местное население платить по белому зарплату и отчислять % в налоговую,на строительство предприятий социального назначения, школ, детсадов, а не предлагать (допускать на 2 года мигрантов, под так называемым "жёстким" контролем)?