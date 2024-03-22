Своим работу дадим: В Воронежской области "подвинули" гастарбайтеров-таксистов

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Царьград Мигрантов пора отменить - найдена замена: Тоже чистят снег, но не устраивают драки Фото: Олег Рукавицын, Царьград Мигрантов в России пора отменить - им найдена достойная замена: тоже чистят снег, но не устраивают драки.

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Комментарии
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Зоя Копань
А сколько этот &quot;общественный совет&quot; получил откатов за это предложение? А не хочет ли это предприятие нанимая местное население платить  по белому зарплату и отчислять % в налоговую,на строительство предприятий социального назначения, школ, детсадов, а не предлагать (допускать на 2 года мигрантов, под так называемым &quot;жёстким&quot; контролем)?
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18 час.
Игорь Спиридонов
А пока идут разговоры, они всё едут и едут...
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18 час.

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