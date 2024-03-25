Урожай уберут роботы. Начато производство автономной техники

В Тамбовской области начали производство беспилотных комбайновПредприятие «Титан» в Тамбовской области приступило к реализации проекта по производству беспилотных зерноуборочных комбайнов в сотрудничестве с белорусским производителем «Гомсельмаш».
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