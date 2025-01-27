Генпрокуратура решила проверить поп-хит «Сигма бой» из-за откровенных танцев школьниц

+ A — Генпрокуратура проверит поп-хит «Сигма бой» из-за откровенных танцев школьниц Генеральная прокуратура проверит поп-хит «Сигма бой», который исполняют Betsy (настоящее имя – Светлана Чертищева) и Мария Янковская.
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