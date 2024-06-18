Романо: «Наполи» предложит Кварацхелии новый контракт с повышением зарплаты после Евро

Руководство «Наполи» планирует предложить новый контракт полузащитнику Хвичи Кварацхелии. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис планирует предложить футболисту новый контракт, который будет включать повышение зарплаты.
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