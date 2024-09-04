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«Это бомба замедленного действия» 10 лет назад были заключены Минские соглашения. Почему они не принесли мир на Украину?

«Это бомба замедленного действия» 10 лет назад были заключены Минские соглашения. Почему они не принесли мир на Украину?

Ровно 10 лет назад, 5 сентября 2014 года, были подписаны Минские соглашения, которые предполагали не только прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, но и предоставление им автономного статуса в составе Украины.

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