«Это бомба замедленного действия» 10 лет назад были заключены Минские соглашения. Почему они не принесли мир на Украину?

Ровно 10 лет назад, 5 сентября 2014 года, были подписаны Минские соглашения, которые предполагали не только прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей, но и предоставление им автономного статуса в составе Украины.
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