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Вечерний Новосибирск

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День рождения почтового ящика отмечают в Новосибирске 2 августа

День рождения почтового ящика отмечают в Новосибирске 2 августа

Ко дню рождения почтового ящика, который отмечают 2 августа, Почта России рассказала, в каких интересных местах Новосибирской области он установлен, на каких городских мероприятиях побывал и какие необычные послания видел.

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