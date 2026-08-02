День рождения почтового ящика отмечают в Новосибирске 2 августа

Ко дню рождения почтового ящика, который отмечают 2 августа, Почта России рассказала, в каких интересных местах Новосибирской области он установлен, на каких городских мероприятиях побывал и какие необычные послания видел.
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