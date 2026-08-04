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Генетики рассчитали теоретический предел продолжительности жизни человека — до 194 лет

Результаты математического моделирования предела жизни Исследование, опубликованное в журнале npj Aging, представило математическую модель, согласно которой теоретический предел продолжительности жизни человека может составлять около 146 лет, а при определённых сценариях — достигать 194 лет.

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