В Белгородской области мирные жители ранены из-за атаки дронов ВСУ

Ранения в результате ударов ВСУ по Грайворонскому округу и городу Шебекино Белгородской области получили четыре мирных жителя, сообщает пресс-служба оперштаба региона 6 августа в канале на платформе «Макс».
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