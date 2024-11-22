Пара слов о бурлении дурно пахнущих масс в родных экономических болотах...

лл лина любимцева ЦБ "России" - не российский банк. И нечего нам тут втирать! России нужен СВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК!! Который будет работать на благо России и россиян.

СБ Слава Белый Ну тогда надо ставку поднять раз в 5, если она так помогает при инфляции. Цены видимо сразу рухнут. Экономика взлетит до небес. А пока что-то мясо с 350 до 700 скрипя и нехотя рухнуло. ... автор дебил. Строительство всегда двигатель экономики. Что там со стройками? Кредиты под 40-45% просто неподъёмны. Святая на..булина вам ночью чтоб приснилась.🤣🤣🤣