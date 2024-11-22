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Пара слов о бурлении дурно пахнущих масс в родных экономических болотах...

Пара слов о бурлении дурно пахнущих масс в родных экономических болотах...

Как интересно выходит. Об отставке Набиуллиной влажно мечтают, одновременно, и вражеская пропаганда, и самопровозглашенные российские околоэкономические популисты.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ЦБ &quot;России&quot; - не российский банк. И нечего нам тут втирать! России нужен СВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК!! Который будет работать на благо России и  россиян.
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1 д.
СБ
Слава Белый
Ну тогда надо ставку поднять раз в 5, если она так помогает при инфляции. Цены видимо сразу рухнут. Экономика взлетит до небес. А пока что-то мясо с 350 до 700 скрипя и нехотя рухнуло. ... автор дебил. Строительство всегда двигатель экономики. Что там со стройками? Кредиты под 40-45% просто неподъёмны. Святая на..булина вам ночью чтоб приснилась.🤣🤣🤣
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22 час.
Нина Попова
Не жилищное строительство идет своим чередом. А вот жилищное, особенно человейники, пора прекращать. Для жилищного и завозят мигрантов, чтобы потом в этих домах мигрантов и поселить. У кого есть средства накупают по десять квартир и сдают их. Если наскребли на одну квартиру, то можно и на вторичном рынке купить.
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20 час.

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