Дональд Трамп © Jonathan Ernst/ReutersПрезидент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме заявил, что он всегда ненавидел молодых и красивых людей.
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