Пленные ВСУ хотели бы стать гражданами России

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что некоторые взятые в плен в зоне спецоперации бойцы ВСУ просят российское гражданство; один из них — уроженец Донбасса Валерий Шевченко, добровольно перешедший на сторону российской армии — уже получил паспорт.