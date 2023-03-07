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Веснина о победе в Индиан-Уэллс в 2017-м: «В тот момент у меня была лучшая форма в карьере – ощущала себя на все 100%»

Елена Веснина вспомнила победу на турнире в Индиан-Уэллс в 2017 году. В финале она обыграла Светлану Кузнецову – 6:7(6), 7:5, 6:4.

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