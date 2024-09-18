Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    А ничего так, что уже - следующие заморозки на подходе, менять тупых чинов, срочно..Мишустин: Пострад...
  • Модест
    Когда уже вещи начнут своими именами называть? Провокация, 200 бандитов, к концу месяца... Мальчика будем называть мо...МО РФ: ВСУ потеря...
  • Алекс Архипов
    Об этом нам три года говорят, а она всё держится.Меркурис заявил, ...

Blood: ученые нашли новую группу крови спустя полвека исследований

Blood: ученые нашли новую группу крови спустя полвека исследований

Более 50 лет ученые Запада вели исследование с целью определить существование новой группы крови. В результате анализа крови беременной женщины из 1972 года было обнаружено отсутствие антигена AnWj, что привело к выводу о существовании редкой группы крови, названной MAL.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх