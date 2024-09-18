Blood: ученые нашли новую группу крови спустя полвека исследований

Более 50 лет ученые Запада вели исследование с целью определить существование новой группы крови. В результате анализа крови беременной женщины из 1972 года было обнаружено отсутствие антигена AnWj, что привело к выводу о существовании редкой группы крови, названной MAL.
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