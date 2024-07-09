«Росатом» построит ветряную станцию в Ростовской области Правительство Ростовской области оказывает методологическую поддержку Росатому в строительстве ветроэлектростанции (ВЭС).
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«Росатом» построит ветряную станцию в Ростовской области Правительство Ростовской области оказывает методологическую поддержку Росатому в строительстве ветроэлектростанции (ВЭС).
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