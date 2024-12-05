Боксер Сосулин назвал Санкт-Петербург любимым городом

Спортсмен принял участие в бою за пояс WBA Asia Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA, чемпион России, Павел Сосулин (8-0, КО 3) рассказал готовности перед боем за пояс WBA Asia в среднем весе с Абдулом Убайя (8-3, КО 4) из Танзании.
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