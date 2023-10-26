Превратиться в тыкву: как стриминги подготовились к Хеллоуину

Октябрь предложил сразу несколько перспективных хоррор-релизов на стримингах: Paramount+ показал приквел-перезапуск «Кладбища домашних животных», на Netflix — «Падение дома Ашеров» по Эдгару По, Shudder представил альманах «V/H/S 85», а Hulu — третий сезон «Американских историй ужасов».