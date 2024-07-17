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Отец Фриске рассказал, как скажется на здоровье Миддлтон поездка на Уимблдон

Отец Фриске рассказал, как скажется на здоровье Миддлтон поездка на Уимблдон

Владимир Фриске, отец известной певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни восемь лет назад после продолжительной борьбы с раком головного мозга, поделился своим мнением о важности социальной активности для онкобольных людей.

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