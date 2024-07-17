Отец Фриске рассказал, как скажется на здоровье Миддлтон поездка на Уимблдон

Владимир Фриске, отец известной певицы Жанны Фриске, которая ушла из жизни восемь лет назад после продолжительной борьбы с раком головного мозга, поделился своим мнением о важности социальной активности для онкобольных людей.
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