Закон и Порядок

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На ресурсе соседей новая перемога. Репостят новость: "Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России"

На ресурсе соседей новая перемога. Репостят новость: "Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России"

На ресурсе соседей новая перемога. Репостят новость: "Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России по футболу на сборы в Москве из-за "непростой ситуации в Украине", где у него проживают много родственников, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин".

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