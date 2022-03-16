На ресурсе соседей новая перемога. Репостят новость: "Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России по футболу на сборы в Москве из-за "непростой ситуации в Украине", где у него проживают много родственников, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин".
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