На ресурсе соседей новая перемога. Репостят новость: "Артем Дзюба попросил не вызывать его в сборную России по футболу на сборы в Москве из-за "непростой ситуации в Украине", где у него проживают много родственников, заявил главный тренер сборной Валерий Карпин".