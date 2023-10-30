«Не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас изнутри»

Массовые беспорядки в Махачкале были спровоцированы с использованием соцсетей, в том числе с территории Украины, с участием западных спецслужб, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане, которое прошло 30 октября.
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