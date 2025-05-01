Полянский: Трамп понимает, что Зеленский пытается подорвать мирные усилия

В Вашингтоне понимают, что Владимир Зеленский предпринимает попытки подрыва мирных усилий главы Белого дома Дональда Трампа, заявил в беседе с РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
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