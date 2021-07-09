Референдум 1991. Народ сказал Союзу да, но на его мнение наплевали

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаРеферендум 1991. Народ сказал Союзу да, но на его мнение наплевали Василий Романенко В стародавние времена все политические споры проходили на кухнях.Вернуться к статье6012НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрей ЩеголеватыхЭто к слову, была ли демократия в Ссср. Партийные бонзы плевали на волеизъявление народа...Ирина52Это был уже не СССР, а горбачевщина...Андрей ЩеголеватыхЯрлыки не помогают делу. А государство, не слышащее людей обречено. Что и произошло с Ссср...Евгений НатесовГорбачев это порождение СССР.Ирина52Этита не в первый раз предает русских. Начиная с потомков Ярослава Мудрого...Ирина52Это не ярлык, а суть. Вся "перестройка" - подготовка уничтожения Союза. А наш доверчивый народ этого не понял. Как сегодня верит власти ,несмотря на оптимизацию и ковидизацию всего и вся...Вячеслав 5Я думаю партия коммунистов умерла ещё раньше.никто этого не заметил.а кто заметил. понял .что их время пришло у партии коммунистов был положительный аспект-они руководили страной и всё исполнялось по их велению, нашему народу демократия противопоказана-пока!!!Володя IVANOVГорбачёв порождение запада и только его ...Алексей СмирновВы только что подписали приговор нашему государству.Евгений НатесовНедолго партия коммунистов прожила...Евгений НатесовТогда вообще стыдно...NVS66 SergeiShulepovСССР был при голосовании.NVS66 SergeiShulepovКПРФ на сегодня в ГД. Когда КПСС умерла определись.Ирина52БЕЗ РАСШИФРОВКИ "социалистический",с дополнением "союз суверенных государств". Это был ПОДЛОГ,чтобы объявить о замене СССР на СНГ.Сергей ПолосовЭй ты, срань припездошная, сволота лживая! Почему вывешиваешь "кривой бюллетень? На референдум был вынесен совершенно другой "вопрос"!Серж ПрологовНу, так то что "вывесила" сраная хвилосохвиня это ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ вопроса, которые не прошли. И не прошел он по той простой причине, что нужен был вопрос на который невозможно ответить "НЕТ". Но картинка, как видим, пригодилась (когда очередную лапшу на уши повесить понадобилось).Семен ОдесскийОй, дура! ВЕСЬ СОВОК - "подготовка уничтожения России в формате империи".Семен Одесскийчто поделаешь?RRRusik RusikГоворите развал СССР на совести Ельцына, Кравчука и Шушкевича, а у них была эта совесть? У них вместо совести 3.14сюн вырос.Аркадий АлександровКонечно, скажут про сослагательное наклонение, но что стоило по факту отделить "бунтующих" и прекратить финансирование вместе со снабжением и отрезать от всех коммуникаций - вдыхайте воздух свободы.Валерий СветлыйПросто не было жесткого механизма закрепления решения референдума. А всего -то надо было жестко принудить исполнительные власти республик выполнить волю народов. Поэтому считаю, что всех представителей исполнительной власти 1991 года, не исполнивших свой долг , следует расстрелять. а дальше народы сами определят свое будущееVladimir KharchenkoПишется, что "важно мнение каждого". Слава Богу, что разобрались хотя бы, за 30 лет, кто есть кто, или как М. Горбачев поговаривал "ху из ху" (англ. - who is who"), что многие женщины на слух, не зная этих трех английских слов, которые являлись полным багажом знаний М. Горбачева в иностранных языках, воспринимали не иначе, как ""х..й из х..й" (с маслом). Либерало-либерасты-педофило-педерасты-капиталисты-соросисты-сисяны=сосуны- подлецы-мудрецы-навальнисты-похуисты, мрази из грязи развалили и разбили вдребезги и СССР, и все хорошее, что было в нем: промышленность, медицину, спорт, армию, флот, космос - абсолютно все. Теперь эти сволочи, на совести которых кровь и гибель миллионов людей выставляют претензии народу, почему не вышли на площади защищать СССР? Дикая "отмазка" от собственных преступлений. С покон веков подонки всегда были более организованы посредством своих разрушительных партий, учений и школ (ВШЭ - высшая школо экономики, которая ныне разваливается). Любую защиту, даже сохранение СССР, надо организовывать, - что не допускалось разрушителями СССР в принципе. Ныне Жирик ВВЖ орет истошно на всех углах, что он был единственным, кто защищал СССР. Ну. и кто это помнит? Ну, гавкнул пару раз, что Ельцин в Беловежской пуще пропил СССР в угоду США. Нет, ВВЖ всегда думал и думает только о своей попе и её месте в Госдуме. Даром что ли его каждый день рекламируют "Певцы развала СССР"и ныне лютые враги Крыма и Донбасса, враги России и друзья бандеровцев б/Украины "благословенное и светлой памяти, т. е. уже сдохшее, как и Б/ украина" разрушительное по СССР СМИ "Эхо Москвы" Виновные в разрушении СССР себя виновными никогда не признают. Шкура дороже. Признавать себя предателями, власовцами и бандеровцами - это облечь себя на смерть. Однако Бог отведет им чистилище ада-пекла на том свете. Да будет так! Аминь. Народ уже не выберет в органы власти вышеперечисленных либерастов-педерастов. Эти сволочи ныне поимели моду - все беды от развала СССР валить на Путина".Семен ОдесскийГорби говрил: "КТО есть ХУ".ГусЕнаЧто за шовинизм?АРАлександр Киевская РусьЛично я, живя в Киеве, не помню никакого референдума!NVS66 SergeiShulepovКиев в СССР был на каком основании вышел.АРАлександр Киевская РусьНа Украине все поголовно хотели выйти из СССР! Потому что на самом деле СССР - это Россия, но никак не Украина! И мы прекрасно помним, как во время футбольных матчей в Москве между киевским Динамо и московским Спартаком трибуны орали во весь голос - хохлы! Хохлы! - На киевском стадионе никогда не кричали кацапы! С такими друзьями и врагов не надо!NVS66 SergeiShulepovна каком основании вышел сам решил.СергейПутин поступает по другому.. Он, референдумы, просто не проводит..,а спрашивает Терешкову...,что просит народ...Любопытно...почему он никак не среагировал на нарушение Конституции в 91-ом..?? Чтобы и его нарушения остались безнаказанными..?Евгений НатесовКакие нарушения у Путина?Вячеслав 5Он лишь продолжил начатое дело до него.а разве был другой выход тогда.?Вера Колтышева (Алексеева)Сергей, это он сейчас ПУТИН, когда убивали СССР он был просто путин, служил во Внешней разведке СССР. Не помню где он тогда работал, вроде бы в Турции. Считаю передачу России Путину, единственной заслугой Ельцина перед Россией. Для нас был готов украинский сценарий. и нам очень повезло с Путиным!Вячеслав 5Коммунизм .как система государства не приживётся нигде. ни в одном государстве.само такое понятие не существует.ему есть другое название.но сейчас не об этом.старое поколение умирает.новое и есть новое кто захочет вернутся в эпоху коммунизма? кто.только те кто не понимает что он несёт этот самый коммунизм-есть социализм-это экономика и нормальное отношение государства к народу и есть капитализм-эти две структуры давно воюют между собой.кто победит?зависит многое от самого человека-есть точка не возврата.после которойАлександр ПоповНу да, в эпоху коммунизма никто возвращаться не захочет. а в эпоху феодализма самое то.NVS66 SergeiShulepovКомунисты Китая юбилей отмечали и живет Китай не первый век. Или про комунитов со своего двора?Семен ЖаровЛично моё мнение... Истинные граждане и труженики в СССР, НЕ встречаясь до этого с нарушениями законов СССР, с лёгкостью позволяли ПУСТОБРЁХАМ, путающихся у них под ногами и мешающих им работать на благо своей Родины СССР, занимать руководящие посты в СССР, что и привело к ПУСТЫМ прилавкам магазинов!!!... ... О чём прекрасно показывал А.Невзоров в своей программе "600 секунд"!!!... ... Автор, о каком ВОЗМОЖНОМ прекрасном будущем в СНГ можно вести речь с присоединением отколовшихся республик?... Если народы СССР довели до крайности при ЕЩЁ работающих предприятиях СССР!... А ГКЧП, пытавшийся спасти СССР, не посмел пролить КРОВЬ даже врагов СССР, прекрасно помня уроки гражданской войны!... Зато Ельцину было плевать на КРОВЬ народов СССР!... А Горбачёв, ПУСТОБРЁХ, ТРУС и ПРЕДАТЕЛЬ, обменял свои ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ Президента СССР на СВОЁ материальное благополучие, позволив Ельцину, Кравчуку и Шушкевичу творить БЕЗЗАКОНИЯ на землях СССР!!!ГусЕнаНе ври. Раскачивали сами граждАне. На еухнях шипели, песенки пели " Перемен хочим"Семен ЖаровВы меня восхищаете, ГусЕна!... ... Оказывается, что Вы НЕ только мастер ("Мастер Пепка работает крепко!") по созданию личного хозяйства, производств для создания рабочих мест для народов России, НО ещё при этом успевали "раскачивать Россию и на кухнях песенки петь о желании перемен"!!!ГусЕнаТы совсем вольтанулся? Семя, вам надо лечить альцгеймер.Александр ДонигевичО мнении и ВОЛЕ НАРОДА ПОЛНОСТЬЮ игнорировали сами члены и руководители общественной организации, поставившие себя в руководство страны.Эдуард ФилипповКозлы в огороде , - пипец урожаю.NVS66 SergeiShulepovНатесов (буратин недотесаный) Комунисты сегодня в ГД и до твоего рождения они были, кто их хоронил в твоем уме?Вера Колтышева (Алексеева)Коммунистов, как таковых по сути, в ГД нет! Только название.NVS66 SergeiShulepovКитай отпраздновал 100 лет Компартии. Коммунизм научный это не кто как себя ведет.Евгений НатесовNVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...BVBoris VoroninКак жалко, что в далёком 91-ом я не смог найти единомышленников для захвата и показательной казни алкаша Ельцина с командой рыжих и заикатых предателей Родины!!!...Евгений НатесовЭто показатель.ГусЕнаЖалко. Удавись теперь.NVS66 SergeiShulepovБуратино недотесаный набери дерьма в рот и плюйся.Евгений НатесовNVS66 SergeiShulepov трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...NVS66 SergeiShulepovБуратино недотесаный набери дерьма в рот и плюйся писарь ты от слова писюн.NVS66 SergeiShulepovБуратино недотесаный комунисты китая юбилей отпраздновали, а у тебя комунистов нет.NVS66 SergeiShulepovБуратино недотесаный пластинку смени.Семен ОдесскийЧтобы сменить пластинку нужно ее иметь. Салтыкова-Щедрина, про город Глупов читал? "Органчик" называется.Евгений НатесовТы можешь конкретно сказать чем ты недоволен.Сергей ПолосовМаразматичный срач долбоёбов даже опоровергать уже надоело.Евгений НатесовСергей Полосов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Геннадий РостовскийВот относительно Полосова верно. Только он не из пиндосов. он в МТ труженик по найму, пригожинец.АРАлександр Киевская РусьВ СССР хотят только один пенсионеры, у которых вся жизнь прошла в СССР! И их можно понять - к пенсионерам в СССР относились лучше, чем сейчас. Но речь ведь о другом. Кто будет работать над восстановлением экономики? Пенсионеры со своими старым багажом знаний и своими болезнями? Во всех странах самая продуктивная рабочая сила - молодежь. А она в СССР с ее уравниловкой, когда спецы и неумехи получают одинаковую зарплату - не хочет!Геннадий РостовскийУ вас не те понятия. Назад, в прежний СССР и пенсионеры не хотят. Не назад. а вперёд - к СССР-2, свободному от тех негативных явлений. которые были в прошлом.Комментировать
Свежие комментарии