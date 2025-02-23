Нетаньяху поблагодарил Трампа за передачу оружия Израилю

Благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с передачей жизненно необходимого вооржуения выразил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 23 февраля, сообщает канцелярия главы израильского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии