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Нетаньяху поблагодарил Трампа за передачу оружия Израилю

Нетаньяху поблагодарил Трампа за передачу оружия Израилю

Благодарность президенту США Дональду Трампу в связи с передачей жизненно необходимого вооржуения выразил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху 23 февраля, сообщает канцелярия главы израильского правительства.

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