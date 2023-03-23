Слово и дело

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Ведущий Норкин рассказал анекдот о необычном сне Трампа с участием Путина

Ведущий Норкин рассказал анекдот о необычном сне Трампа с участием Путина

Телеведущий Андрей Норкин ответил на вопрос россиян об итогах президентских выборов США в 2024 году. Он прокомментировал предстоящую процедуру голосования во время тура с программой «Другой формат».

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