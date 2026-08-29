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От приёма в Белом доме и ухаживаний Трампа до кундалини-йоги: как сложилась судьба первой советской красавицы Марии Калининой

От приёма в Белом доме и ухаживаний Трампа до кундалини-йоги: как сложилась судьба первой советской красавицы Марии Калининой

В 1988 году жизнь 16-летней московской школьницы Марии Калининой перевернулась буквально за один день: она завоевала титул «Московская красавица 88» на первом в истории СССР официальном конкурсе красоты.

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