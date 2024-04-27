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Виртц – приоритет «Баварии» на 2025 год. Хавбек готов перейти, а потом перебраться в зарубежный клуб – он интересен «Реалу», «Сити» и «Ливерпулю»

Все боссы мюнхенцев, включая Ули Хенесса, заинтересованы в переходе 20-летнего хавбека «Байера», который, в свою очередь, готов перебраться в «Баварию», но вместе с тем рассматривает мюнхенцев как промежуточный этап в карьере – в будущем Виртц хотел бы перейти в один из зарубежных топ-клубов, сообщает Sky Sport.

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