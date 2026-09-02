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Царьград

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Бибаров-Государев: ВСУ ударили по школе и садам Энергодара

Бибаров-Государев: ВСУ ударили по школе и садам Энергодара

Антон Бибаров-Государев сообщил, что ВСУ нанесли удар по гражданским объектам в Энергодаре, включая школу и детсады.

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