Минобороны показало новосибирские "Ярсы" на марше

Ракетные комплексы несут боевое дежурство в особом режиме, совершая марши по 100 километров.Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" несут боевое дежурство в Новосибирской области, совершая во время патрулирования марши на расстояние до 100 километров.
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