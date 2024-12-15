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Царьград

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Минобороны показало новосибирские "Ярсы" на марше

Минобороны показало новосибирские "Ярсы" на марше

Ракетные комплексы несут боевое дежурство в особом режиме, совершая марши по 100 километров.Расчёты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" несут боевое дежурство в Новосибирской области, совершая во время патрулирования марши на расстояние до 100 километров.

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