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Годовая инфляция в Грузии ускорилась до 5,6% на фоне роста цен на энергоносители

Годовая инфляция в Грузии ускорилась до 5,6% на фоне роста цен на энергоносители

В августе инфляция в Грузии ускорилась до 5,6% в годовом выражении, а за месяц цены выросли на 0,4%.

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