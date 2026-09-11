Казус «Молчанова»: Норвегия рискует своим флотом

Норвежские «акулы империализма» пытаются стащить нас «вниз по пищевой цепочке» и слопать нашего добродушного медведя.
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