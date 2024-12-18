Следователи допрашивают машиниста по делу о ЧП с поездом под Мурманском

На допрос вызвали и его помощника Следователи допрашивают машиниста и его помощника по делу о столкновении поездов в Мурманской области Выяснилось, что машинист дал задачу помощнику установить тормозные башмаки.
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