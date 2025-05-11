Отравление в лесу

Дойдя до туристической стоянки «Партизанская поляна», родители и трое детей решили устроить привал. Долгоруковская яйла в Крыму изобилует партизанскими мемориалами и является часто посещаемым объектом в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.
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