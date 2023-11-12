Бастрыкин заинтересовался аварийной школой в Ленобласти, где рухнуло крыльцо

Здание было признано аварийным более шести лет назад. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с обращением жителей об аварийном состоянии школы в Ленобласти, где накануне рухнуло крыльцо.
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