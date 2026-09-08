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Царьград

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Цены на бензин в Новосибирске: разрыв до 120 рублей за литр

Цены на бензин в Новосибирске: разрыв до 120 рублей за литр

На топливном рынке Новосибирска сохраняется разрыв между ценами федеральных сетей и независимых АЗС. Крупные операторы постепенно снимают ограничения на продажу бензина, очереди на их заправках сокращаются.

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