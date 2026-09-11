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South Korea says economy in ‘solid recovery’ despite risks

South Korea's government upgraded its assessment of the economy Friday, saying surging exports and improving domestic demand were sustaining a "solid recovery.

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