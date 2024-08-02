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Концерты Михаила Шуфутинского, Мии Бойко и Евы Власовой пройдут в Волчанске в День города

Концерты Михаила Шуфутинского, Мии Бойко и Евы Власовой пройдут в Волчанске в День города

В Волчанске состоится масштабное мероприятие - праздничный концерт в честь Дня города. На площадь в северной части города приедут три известных исполнителя – Михаил Шуфутинский, Миа Бойка и Ева Власова.

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