ECO: набор веса после отказа от сигарет связан с плохими пищевыми привычками

Ученые из университетов Лафборо и Лестера (Великобритания) установили, что набор веса после отказа от сигарет связан с плохими пищевыми привычками (злоупотреблением сахаром, солью и жареными блюдами), а не с самим фактом прекращения курения.
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