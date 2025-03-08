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Царьград

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Свежие комментарии

  • Михаил Гринжук
    Не хер этой деревенской хабалке и ее пидору тут делать"Вы тупые и нахал...
  • Анна Романовп
    Лишить гражданства эту тв*рь, ее прелестника, ее отпрысков, конфисковать так называемый замок, лишить всех доходов, о..."Вы тупые и нахал...

Сирия: Министерство обороны закрывает дороги из-за столкновений на побережье

Сирия: Министерство обороны закрывает дороги из-за столкновений на побережье

Министерство обороны Сирии и силы безопасности закрыли дороги к прибрежной зоне страны. Это связано с возникновением вооруженных столкновений в этом районе, сообщает информационное агентство SANA.

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