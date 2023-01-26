Спыну: «Я вижу возможность для Молдовы вместе с Майей Санду вступить в ЕС»

Президент Майя Санду должна оставаться на посту лидера Республики Молдова «минимум 8 лет». Так ответил вице-премьер Андрей Спыну, когда его попросили прокомментировать мнение многих, которые считают Санду кандидатом на пост президента Румынии.
Президент Майя Санду должна оставаться на посту лидера Республики Молдова «минимум 8 лет». Так ответил вице-премьер Андрей Спыну, когда его попросили прокомментировать мнение многих, которые считают Санду кандидатом на пост президента Румынии.
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